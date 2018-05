Bento lanseaza o solutie GDPR Ready destinata retailerilor care ruleaza programe de fidelizare pe volume mari de clienti

Bento, companie specializata in dezvoltarea de aplicatii software custom, anunta lansarea unei solutii software GDPR ready in urma solicitarilor tot mai numeroase din partea companiilor cu numar ridicat de clienti, care deruleaza programe de fidelizare pe sute de mii sau milioane de clienti

Intrarea in vigoare pe 25 mai a Regulamentului General privind Protectia si Prelucrarea Datelor cu caracter Personal (GDPR) reprezinta o provocare pentru majoritatea companiilor care interactioneaza in mod direct sau indirect cu persoane fizice. Procesul de obtinere a acordului in vederea utilizarii datelor personale, de identificare si mapare a acestora cu activitati... citeste mai mult

