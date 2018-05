Bento Granar ofera date in timp real despre cerealele depozitate in silozuri

Solutia Bento Granar ofera partenerilor date in timp real cu privire la calitatea si cantitatea cerealelor depozitate in silozuri, crescand in mod vizibil increderea acestora in serviciile oferite de furnizorii de servicii de Warehouse Management.

Bento Granar este o solutie software dezvoltata impreuna cu Siloz Carani, cel mai mare hub logistic pentru produse agricole din vestul Romaniei, care urmareste toate procesele specifice de receptie, laborator, gradare, tarare, uscare, gazare, aerare, depozitare si livrare a cerealelor. Granar ofera partenerilor afiliati silozurilor, date in timp real cu... citeste mai mult

