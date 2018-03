Sportivul de 17 ani are numeroase performanţe în 9 ani de scrimă Secţia de floretă de la CS Satu Mare are un sportiv extrem de valoros. De-a lungul ultimilor ani, Benjamin Bodo ne-a surprins plăcut la multe competiţii importante. Desigur, am scris de...

Informatia zilei SM, 20 Ianuarie 2016