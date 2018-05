Antrenorul spaniol Rafa Benitez a opinat că Liverpool are în prezent o echipă mai bună, mai ales în atac, decât cea cu care el a câştigat Liga Campionilor în 2005, după o finală de neuitat la Istanbul.

Trio-ul Mohamed Salah, Roberto Firmino şi Sadio Mane au marcat 29 de goluri împreună în actualul sezon al Ligii Campionilor, a cărei finală o vor juca sâmbătă la Kiev cu Real Madrid.

„Noi am realizat ce am realizat, ei vorbesc de 'Miracolul de la Istanbul', dar echipa asta e mai bună, a declarat Benitez, în prezent la Newscastle, cel care a adus ultimul trofeu european în vitrina „cormoranilor” după finala cu AC Milan din capitala Turciei, în care englezii au revenit... citeste mai mult

