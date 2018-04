Actorul american Benicio del Toro va fi distins cu premiul Male Star of the Year acordat de convenţia CinemaCon, au informat organizatorii într-un comunicat citat joi de EFE.

Premiul îi va înmânat în cadrul unei ceremonii care va avea loc pe 26 aprilie la hotelul Caesars Palace din Las Vegas.

"De la remarcabila sa prestaţie cu care s-a făcut cunoscut în filmul 'The Usual Suspects' şi până la rolul său distins cu premiul Oscar în filmul 'Traffic', Del Toro a fascinat publicul timp de ani cu personajele sale riscante şi talentul său încântător", a declarat Mitch Neuhauser, directorul CinemaCon, convenţia oficială a Asociaţiei Naţionale...