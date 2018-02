Atât mierea, cât şi zahărul conţin glucoză şi fructoză. Totuşi, în procesul de producere a zahărului, acizii organici, proteinele, nitrogenii, enzimele şi vitaminele din sfecla sau trestia de zahăr se distrug. În plus, mierea are anumite proprietăţi antioxidante şi antimicrobiene benefice, ce nu se găsesc la zahăr. Iată trei aspecte care arată că mierea este de preferat: 1. Este necesară o cantitate mai mică de miere O lingură de zahăr conţine 46 calorii, în timp ce o lingură de miere naturală are 64 calorii, dar de fapt avem nevoie de mai puţină miere decât atunci când folosim zahăr. De aceea, de fapt e posibil să consumi chiar mai puţine... citeste mai mult

