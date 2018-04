Calciul este un mineral esential pentru sanatatea oaselor si totdata joaca un rol important in eliminarea toxinelor din organism. Zincul este esential pentru sanatatea pielii si combate boli precum anorexia.

Laptele de oaie este bogat in vitamina B. De fapt, consumul regulat de lapte de oaie te scuteste de suplimentele alimentare si iti ofera multi nutrienti de care organismul tau are nevoie, scrie bzi.ro. Continutul de vitamina B2 ajuta la refacerea tesuturilor, iar vitamina B12 stimuleaza metabolismul si mentine sanatatea sistemului nervos central.

