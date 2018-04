Benatia: „a fost viol, nu penalty. Real nu avea nevoie de ajutor”

Fundaşul marocan Mehdi Benatia, pentru a cărui intervenţie la Lucas Vazquez s-a dictat penalty pentru Real în meciul cu Juventus, din sferturile Ligii, a comparat acordarea loviturii de pedeapsă cu un „viol”.

„Este un viol, ce vreţi să vă spun, e un viol. Am făcut meciul pe care ni-l doream să-l facem, am condus cu 3-0 la Madrid, am dorit să facem acest gen de meci şi să arătăm că partida din tur nu reflectă nivelul echipei noastre. A fost acea acţiune din ultimul minut, minge la Ronaldo, care a trimis în careu la Vazquez, el a vrut să o preia pe piept, pentru a relua cu capul, m-a văzut venind din spate, eu am încercat să îl... citeste mai mult

