Federaţia belgiană de fotbal (URBSFA) a anunţat că i-a prelungit cu doi ani, până în 2020, contractul selecţionerului Roberto Martinez, care urma să se încheie la finalul Cupei Mondiale din această vară (14 iunie - 15 iulie).

Forul de la Bruxelles a făcut acest anunţ cu două zile înainte ca antrenorul spaniol să prezinte lista celor 23 de jucători cu care Belgia se va prezenta la turneul final din Rusia. URBSA precizează, în comunicatul său, că are încredere în Martinez, sub conducerea căruia naţionala belgiană a obţinut calificarea la CM 2018, cu 9 victorii şi o remiză. Federaţia belgiană nu a furnizat nici un detaliu... citeste mai mult

