Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunta, pentru perioada cuprinsa intre 8 si 14 aprilie, 8.773 de locuri de munca vacante, in intreaga tara. Cele mai multe joburi disponibile (957) sunt in Bucuresti si in judetele Iasi (552),...

Manager, 8 Aprilie 2011