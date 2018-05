Irina Begu (România, 36 WTA) a produs sâmbătă seară cea mai mare surpriză a primei zile de la Madrid, învingând-o fără drept de apel pe Jelena Ostapenko (Letonia, 5 WTA), scor 6-3, 6-3!

Begu a obţinut o victorie splendidă în prima manşă a puternicului turneu Premier Mandatory de la Madrid, trecând în minimum de seturi de Ostapenko! Campioana de la Roland Garros a rezistat numai o oră şi 25 de minute în faţa Irinei, sportivă care a abordat o tactică perfectă pe centralul de la Caja Magica.

Well done @irina_begu! You're in the second round of the #MMOPEN!