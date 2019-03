Becky G, una dintre artistele momentului, şi-a creat o imagine de "fată rea", mai ales în videoclipul "Sin pijama". Dar, în realitate, ea are o relaţie de durată cu Sebastian Lletget, colegul lui Zlatan Ibrahimovic la LA Galaxy.

Sebastian, 26 de ani, şi Becky, 22 de ani, sunt împreună de peste doi ani şi presa de peste Ocean a anunţat că cei doi plănuiesc să se căsătorească. "Sincer, am acelaşi zâmbet din ziua în care am devenit o pereche. Mulţumesc pentru suportul tău, sinceritate, prietenie şi iubire", a scris artista, vara... citeste mai mult