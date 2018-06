Fostul international englez David Beckham si-a exprimat optiunea in ceea ce priveste echipele pe care le vede in finala Cupei Mondiale din aceasta vara.

Anglia si Argentina nu au convins in primele lor meciuri la turneul final din Rusia, insa pentru Beckham optiunile sunt cat se poate de clare.

Beckham vede o finala intre cele doua echipe la Moscova pe 15 iulie.

“Cred ca Argentina va juca finala impotriva Angliei, iar in mod evident optiunea mea pentru castigatoare este Anglia”, a spus Beckham.

Anglia a...