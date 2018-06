Becali îi propune un schimb interesant de jucători lui Gică Hagi. Fostul patron al FCSB e gata să-l dea pe Alibec la Viitorul la schimb cu Măţan sau Cicâldău. Totuşi, omul de afaceri nu este prea încrezător că "Regele" va fi de acord.

Alibec a devenit indezirabil la FCSB şi Becali vrea să scape de el, dar cluburile nu se înghesuie să îl "salveze" de la FCSB. Becali s-a gândit la un schimb inedit, însă nici el nu prea crede în şansele sale de reuşită.

"Nu cred că, dacă nu găsesc echipă pentru el, Viitorul poate să-i dea 20.000 de euro pe lună. Plus că Gică are alte idei acum, el are interesul de a-şi promova jucătorii săi. Dar dacă mi-l dâ pe Cicaldau. Sau,... citeste mai mult