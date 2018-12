La patru zile după ce l-a dat afară pe Nicolae Dică, după înfrângerea de pe teren propriu cu CFR Cluj, Gigi Becali a numit noul antrenor.

Anunţul oficial l-a făcut printr-o declaraţie oferită pentru news.ro. Astfel, se poate vedea deja că noul tehnician va avea viaţă grea la FCSB.

Ce a spus Gigi Becali?

*Va fi Mihai Teja. Pe un an şi jumătate va semna. Ce obiectiv, n-are niciun obiectiv. Eu am zis că semnăm pe un an şi jumătate contractul şi şase luni nu mă bag, dar în acelaşi timp i-am spus: .

*Copilul ăsta (n.r. - Mihai Teja) a crescut sub ochii mei, e familia mea, e altfel de negociere, suntem cu

