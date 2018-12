Gigi Becali a explicat de ce-l dă afară pe Dică, a anunţat ce nume are pe lista înlocuitorilor şi când va lua o decizie în acest sens. FCSB a fost învinsă cu 2-0 de CFR şi acum e la şase puncte în urma fruntaşei Ligii 1 Betano, ardelenii având 46 de puncte.

"Am trei inşi, vorbesc cu ei...Alexa, Teja şi mai e unul, dar nu vreau să-i spun numele fiindcă Alexa şi cu Teja sunt favoriţi. Poate nu vor ei, nu? Sunt unii orgolioşi şi nu vreau să spun toate numele. După Sărbători voribm. Nu ne grăbim, am vorbit şi cu Dică... citeste mai mult

