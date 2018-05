Gigi Becali a schimbat discursul după victoria FCSB-ului de la Craiova, 1-0. Fostul finanţator al roş-albaştrilor şi-a lăudat fotbaliştii pentru prestaţia din Bănie şi a început să creadă din nou în şansele la titlu. Latifundiarul din Pipera îşi pune speranţa în Viitorul, care joacă pe terenul CFR-ului în ultima etapă.

"Am văzut multă dăruire, ambiţie. Aşa se joacă fotbalul dacă vrei să fii campion. Aşa trebuie să joci, aşa joci tot timpul. Dacă jucam cu Iaşiul aşa, nu mai aveam probleme. Părerea mea e că deja şansele la titlu sunt 55-45%. Am mare încredere în Viitorul, pentru că are două obiective: material, pentru că ajung pe... citeste mai mult

