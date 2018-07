Gigi Becali a început să-şi facă griji în privinţa transferului atacantului lui Maribor, Luka Zahovic (22 de ani), care a devenit o ţintă pentru FCSB.

Conform ultimei declaraţii a lui Gigi Becali, FCSB şi Maribor nu se înţeleg în privinţa formei de transfer. Dacă finanţatorul vicecampioanei României şi-ar dori să-l ia sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare definitivă, slovenii negociază dur şi nu sunt de acord cu această variantă, mai ales că au de unde alege, întrucât mai multe echipe din Europa s-au interesat de tânărul atacant.

Becali a lămurit situaţia lui Zahovic, în ultima sa intervenţie: "Am zis că am nevoie de atacant, dar acum mi-a... citeste mai mult