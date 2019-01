El vrea să schimbe ceva în desfăşurarea Turneului Campionilor. El spune că, pentru a oferi şanse egale de-a lungul timpului tuturor jucătorilor participanţi, turneul de final de an trebuie să aibă suprafeţele schimbate an de an. Cahill spune că este...

Adevarul, 24 Decembrie 2018