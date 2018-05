Gigi Becali a lăsat de înţeles, după ce FCSB a pierdut titlul pentru al treilea an la rând, că oamenii din fotbal au complotat împotriva lui şi a echipei sale. Omul de afaceri a spus că putea fi campion, dar îl costa 200.000 de euro, şi nu a fost de acord. Fostul finanţator al roş-albaştrilor spune că nu a fost vorba de niciun blat, dar a trimis săgeţi către Craiova.

