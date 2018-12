Nu am reuşit să păstrăm nivelul din meciul tur. Olanda este una dintre favoritele turneului. Nu a mers nimic astăzi pentru noi, nici în apărare, nici în atac. Diferenţele nu sunt mari la acest european şi trebuie să jucăm mai bine, nu ne permitem să jucăm aşa. Trebuie să fim pregătiţi să luptăm în continuare. Nu m-au surprins, ştiam că e o echipă bună, că are potenţial. Ele au început foarte bine, au luat avantaj, noi am fost tot timpul în urmă şi e foarte greu să joci în asemenea condiţii contra unei echipe ca Olanda.

