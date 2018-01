Duminica, 14 Ianuarie, 20:54

Gigi Becali vede cu ochi buni revenirea lui Ianis Hagi la Viitorul și spune că tânărul mijlocaș de 19 ani poate prinde un transfer uriaș.

Patronul de la FCSB îl felicită pe Hagi senior pentru că și-a luat fiul înapoi și îi prevede acestuia un transfer la Barcelona.

"Ianis stă un an jumătate la Viitorul și 6 luni la Steaua și după aia ajunge la o echipă mare. Asta e părerea mea. Ianis e foarte talentat. Are inteligență, vede bine jocul, are ambele picioare.

Un an jumate la Viitorul, șase luni la Steaua și apoi Barcelona.

