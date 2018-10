Finanţatorul celor de la FCSB, Gigi Becali, nu face un caz din faptul că Olimpiu Moruţan nu este titular în naţionala U21 a României, Ianis Hagi fiind preferat de selecţionerul Mirel Rădoi în locul său.

Mai mult, Becali recunoaşte că fiul lui Gică Hagi are mai multă experienţă, dar spune că mijlocaşul celor de la FCSB va face pasul la prima reprezentativă a României într-un an, unde o să poarte tricoul cu numărul 10.

"Moruţan e deocamdată rezervă la U21, dar ce să facem?! Ianis e cu un an mai mare, probabil are mai... citeste mai mult

