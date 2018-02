Rivalul lui Gigi Becali, răsplătit de Armată, după ce l-a lăsat pe latifundiarul din Pipera fără marca Steaua.

Citește și: STEWARDESE ÎN BIKINI! Recompensă SCANDALOASĂ pentru fotbaliști (VIDEO)Acuzații de discriminare: SCUZE PUBLICE PENTRU HALEP DE LA Australian Open (VIDEO)

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a fost înaintat în grad pentru victoriile obținute în instanță.

Becali, O NOUĂ LOVITURĂ DE LA ARMATĂ! Cel care l-a săsat fără MARCA STEAUA...

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker... citeste mai mult

acum 18 min. in Sport, Vizualizari: 16 , Sursa: B1TV in