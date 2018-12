Patronul FCSB, Gigi Becali, a spus din nou că a refuzat o ofertă de 13 milioane de euro pentru Dennis Man (20 de ani), dar nu a vrut să confirme dacă numele clubului care l-a căutat este Zenit Sankt Petersburg.

"Pentru Man am refuzat 13 milioane, dar nu vă zic echipa. Am cerut 30 de milioane. Şi dacă îl dau cu 30 regret. Dacă ai o perlă, trebuie să iei maxim pe el. Eu nu suport jucătorii care pierd mingea, ăsta nu o pierde. Face el ce face şi nu o pierde. Am spus că sub 30 de milioane nu negociez", a spus Becali, pentru Digi Sport.

Conform Fanatik, Zenit Sankt Petersburg ar fi clubul care i-a