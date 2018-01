Becali, noi critici pentru Alibec: A venit cu 94,5 kg si a avut mofturi

Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, marti, ca atacantul Denis Alibec a venit la primul antrenament in acest an cu o greutate de 94,5 kilograme, cea optima fiind de 90 de kilograme, potrivit news.ro.

"Alibec are 94 si jumatate. M-am interesat de toti jucatorii. De ce? Pentur ca eu vreau sa castig bani si daca nu ma interesez... Cine nu a facut trebuie sa-l sun eu personal. Budescu e numarul 1. S-a antrenat separat in vacanta. Venea voluntar la baza apro citeste mai mult