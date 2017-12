Duminica, 24 Decembrie, 15:00

Florinel Coman, 19 ani, este unul dintre jucătorii preferați ai lui Gigi Becali, iar patronul de la FCSB este foarte atent la evoluția acestuia.

Becali a dezvăluit că i-a cerut lui Florinel Coman să lucreze mai mult la capitolul forță.

"Eu am vorbit cu el și i-am zis «Florinele, tu, ca finețe, ești peste Mbappe. Ai mai multă finețe ca el, dar el este de trei ori mai puternic decât tine. Dacă nu faci forță, n-o să ai nimic. Dacă faci asta, îți promit că vei fi mai bun ca el».

Eu așa cred, că are mai multă finețe decât Mbappe. Vom vedea cine are dreptate", a spus Becali la TV Digi Sport.

3 goluri

are Coman în 18 meciuri în Liga 1... citeste mai mult