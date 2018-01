Gigi Becali a încercat să-l transfere pe Alexandru Ioniţă în această iarnă, iar în momentul în care şi-a dat seama că mijlocaşul ajuns între timp la CFR nu va îmbrăca tricoul vicecampioanei l-a atacat în termeni duri. Chiar şi aşa, playmaker-ul pentru clujenii i-au plătit Astrei un milion de euro nu poartă ranchiună şi are un mesaj frumos pentru finanţatorul FCSB-ului.

La o zi după ce a ajuns sub comanda lui Dan Petrescu în cantonamentul din Spania, fostul rapidist i-a mulţumit lui Becali pentru cuvintele frumoase pe care le-a spus în trecut despre el, apoi a dezvăluit că şi-a permis să atace FCSB-ul pentru că ştia că nu există niciun scenariu în care poate ajunge sub comanda lui... citeste mai mult

acum 19 min. in Sport, Vizualizari: 18 , Sursa: Pro Sport in