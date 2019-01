Portarul Răzvan Pleşca (36 de ani) a anunţat că din vară va merge la FCSB, informează Digi Sport. Veteranul din poarta Gazului a dezvăluit, conform sursei citate, că s-a înţeles cu FCSB şi din vară se va muta în Capitală, sub comanda lui Mihai Teja.

Pleşca va rămâne liber de contract în vară şi nu are de gând să semneze un nou angajament cu Gaz Metan: "Cei de la FCSB mă doresc încă de acum, dar conducerea clubului Gaz Metan nu este de acord. Le respect decizia. Sunt de 8 ani la Mediaş, am trăit... citeste mai mult

