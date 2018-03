Duminica, 11 Martie, 12:49

Denis Alibec n-a mai jucat de 5 săptămâni pentru FCSB, de la meciul cu Gaz Metan, câștigat cu 2-1 de echipa sa, partidă în care a și înscris.

Atacantul are doar un meci în acest an, acuzând mai multe probleme medicale. Va reveni în această seară, la meciul cu Viitorul, iar Gigi Becali i-a stabilit deja noul preț.

Nu are de gând să-l cedeze în vară pe Alibec pentru mai puțin de 5 milioane, motivul fiind legat de clauzele din contractul jucătorului.

"Da, aşa e. Astra va lua de la mine 10% din următorul transfer al lui Alibec sau un milion... citeste mai mult