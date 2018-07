Gigi Becali a oferit prima reacţie după ce a urmărit victoria FCSB din Slovenia, cu Rudar Velenje, scor 2-0, din turul doi preliminar al Europa League.

Supărarea omului de afaceri pare să fie trecut după înfrângerea cu Astra. Victoria lejeră cu Rudar, în care FCSB nu a forţat, nu l-a impresionat pe Becali, dar discursul acestuia s-a mai temperat: "Nu poţi să-ţi dai seama, dar dacă ai câştigat cu 2-0 ce mai poţi spune? Ăsta era scopul. Nu am jucat extraordinar, dar am jucat cu o chipă care mai mult distrugea. Nu am avut un joc extraordinar, dar dacă era nevoie de mai mult probabil că arătam mai... citeste mai mult