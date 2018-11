Gigi Becali, care în 2007 a făcut o donaţie de două milioane de dolari pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului, spune că e mai bine că preşedintele nu vine. „Ce a făcut preşedintele e ceva normal şi frumos. Faptul că nu participă mâine e foarte bine. Nu are ce căuta un om de religia domniei sale într-o catedrala ortodoxă, mai ales la sfinţire. Nu are ce căuta, că e luteran. Nu are ce să caute într-o biserică ortodoxă. Nu ai cum să îl împărtăşeşti cu Hristos când el nu e ortodox. După canoane, din ce spun sfinţii părinţi, el nu trebuie să fie primit de înalţi ierarhi. Poate să se ducă în biserică. Dar dacă vine în... citeste mai mult