FCSB va juca împotriva celor de la CFR Cluj pe 10 februarie, iar Gigi Becali a început deja să pună presiune pe ardeleni.

Patronul lui FCSB spune că l-a deranjat o declarație făcută de Dan Petrescu și "l-a învățat" pe acesta cum se câștigă trofeele.

"Nu mai fac transferuri. CFR Cluj a câștigat numai prin penalty-uri până acum. Am văzut la Dan Petrescu o declarație care nu mi-a plăcut. A zis că «trofee câștigă cei ce primesc puține goluri, nu cei care marchează». Patronul de la FCSB are alte pretenții. Eu dacă văd că FCSB are 65% posesie vorbesc cu antrenorul. Eu...