"Eu am vorbit cu Borcea. Nu revine în fotbal. Mi-a zis «Chiar dacă îmi dă cineva clubul gratis nu mă mai bag. Păi am intrat la pușcărie din cauza lui Dinamo și am pierdut bani». El nu a pierdut bani mulți pentru că la Dinamo erau mai mulți...

Realitatea, 23 Ianuarie 2018