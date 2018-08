Gigi Becali (60 de ani) a anunţat, marţi seară, că a rezolvat transferul lui Jubar (24 de ani), fundaşul central de la Arouca pe care are de gând să-l titularizeze încă din meciul cu Gaz Metan Mediaş, de duminică. Iar vestea e una proastă pentru Mihai Bălaşa (23 de ani), care-şi va pierde postul din primul 11.

"Eu nu ştiu cum îl cheamă. Să vedem, ei au spus că da, că mâine vine şi jucătorul şi semnăm mâine. Dăm nişte bani, 200.000-300.000 de euro. Am negociat salariul lui, pleacă de la 180.000 şi ajunge la 220.000 de euro pe an. Eu nu l-am văzut, merg pe mâna lui MM.

