A surprins suma vehiculată în presă în momentul transferului lui Denis Alibec de la FCSB la Astra, 1,4 milioane de euro. Asta deoarece, după cum se ştie, patronul giurgiuvenilor, Ioan Niculae, e un om care abia îşi plăteşte jucătorii şi ar fi fost de domeniul fantasticului să dea o sumă atât de mare pentru Alibec.

Duminică seara, Gigi Becali a lămurit lucrurile. „Niculae m-a scăpat de Alibec. L-am dat cu un milion, nu cu 1,4, aşa cum am vorbit prima dată. Să facem aşa, o socoteală. Am dat un milion şapte sute de mii pe Alibec şi şapte sute de mii pe Budescu. Deci, două milioane patru sute. Iar acum, când i-am vândut pe amândoi, am luat trei milioane... citeste mai mult

azi, 18:24 in Sport, Vizualizari: 31 , Sursa: Adevarul in