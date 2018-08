Jubal, transferul anuntat ca sigur de Gigi Becali la FCSB, nu va mai ajunge sub comanda lui Dica. Negocierile au fost oprite.

Gigi Becali a anuntat transferul lui Jubal in cursul zilei de luni. “Semneaza sigur maine si intra direct titular”, declara Becali. Patronul FCSB era atat de sigur ca fundasul central va ajunge la FCSB incat a facut publice si date din contract: 180.000 de euro salariu pe primul an. Becali le promisese si impresarilor fotbalistilor o anumita suma de bani pentru realizarea transferului. Totul a picat acum, informeaza DigiSport. Iar de vina ar fi impresarii fotbalistului care au ales sa mearga la doua capete.

Mai exact, impresarii fundasului brazilian