FCSB a învins Viitorul, 2-1, dar finanţatorul trupei roş-albastre a fost nemulţumit de prestaţia elevilor lui Nicolae Dică. Gigi Becali a anunţat ce se va întâmpla cu tehnicianul în cazul unui eşec cu CFR, derby-ul fiind progamat duminică.

"N-are rost să comentăm. Stai să se termine campionatul. Cum să fie în pericol scaunul lui Dică, după un meci? Ce, sunt nebun? Îmi bat joc de oameni? Ce înseamnă asta? Are prea mare calitate ca să-mi bat joc de el.

O să spun şi eu la fel ca Dică, pentru că văd că el are mai multă înţelepciune, deşi eu am cu 15-20 de ani mai mult ca el. Eu nu iau în calcul că ne bate CFR, eu iau în calcul varianta ca mergem să jucăm, să câştigăm.