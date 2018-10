Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a fost foarte mulţumit de prestaţia angajaţilor săi, după ce FCSB a câştigat, scor 2-1, cu FC Voluntari, în urma unei duble semnat de Harlem Gnohere. Un singur lucru l-a nemulţumit totuşi pe omul de afaceri.

Nicolae Dică şi Mihai Stoica au fost cei mai lăudaţi oameni în urma victoriei cu FC Voluntari: "Cine e pe primul loc, cine e pe primul loc? Dică e, MM e. Dacă am avut 2-0 şi dacă nu am avut nicio emoţie şi s-a întâmplat neavând şase, şapte jucători. Dacă am bătut aşa... de... citeste mai mult