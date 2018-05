Gigi Becali a ajuns foarte devreme la Arena Naţională, pentru întâlnirea dintre FCSB şi Astra, iar finanţatorul vicecampioanei a recunscut că are emoţii înainte de cele 90 de minute, de la Bucureşti şi de la Cluj, care vor decide noua campioană a Ligii 1 Betano.

"Am mari emoţii, nu le pot stăpâni. Am încredere în Hagi, dar trebuie să şi poată. Au prima şansă, au 51%, pentru că dacă vor câştiga, iau campionatul. Noi avem un meci puţin mai uşor decât ei. Se poate întâmpla orice în fotbal. Ce să-i... citeste mai mult