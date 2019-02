Întamplare fericita la Timisoara, unde in 13 februarie, a venit pe lume un baietel perfect sanatos, caruia buclucasul numar are sa-i poarte noroc toata viata.

Micutul a vazut lumina zilei, pe cale naturala, la Maternitatea Bega exact la ora 13 si 13 minute, miercuri, in 13 februarie.

Are 4 kilograme si 55 de cm, iar parintii sunt in culmea fericirii.

Doar ca legaturile familiei cu numarul 13 nu se opresc aici. Parintii bebelusului locuiesc pe o strada din zona Modern din Timisoara la numarul 13, in apartamentul cu numarul… 13.

Emotionati, parintii spera ca numarul 13 sa ii poarte mereu noroc in viata micutului, scrie opiniatimisoarei.ro.



