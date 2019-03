Beata moarta, o soferita din Braila si-a varsat amarul pe doua masini dintr-o parcare. Vinovata pentru tot: SOACRA

La data de 21.03.2019, politistii au identificat-o pe o femeie care, fiind sub influenta baututrilor alcoolice, a lovit doua autoturisme intr-o parcare din municipiu.

Azi-noapte, la ora 00:15, politistii au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca a avut un conflict verbal cu fosta sa nora.

Ajunsi la fata locului, politistii au identificat-o pe o femeie, in varsta de 51 de ani, din Braila, care s-ar fi deplasat la domiciliul fostei soacre, cu un autoturism, pentru a discuta personal asupra restituirii cheii de acces in locuinta sa de catre fostul sot.

In urma... citeste mai mult

acum 22 min. in Locale, Vizualizari: 10 , Sursa: Info Braila in