Tinerii antreprenori, cu o idee de proiect inovatoare în domeniul digital, se pot înscrie în cursa pentru premiile Be an Innovator, în valoare totală de 14 000 de euro, acordate de firma de consultanţă din domeniul managementului şi tehnologiei BearingPoint.

BearingPoint încurajează studenţii să participe la concursul de idei şi start-up-uri cu proiectele lor inovatoare care se potrivesc motto-ului „Go Digital”. Premiile acordate câştigătorilor vor avea o valoare totală de 14.000 de euro. În plus, BearingPoint va sprijini echipa câştigătoare timp de un an în realizarea proiectelor sale. Până în data de 3 aprilie 2018, studenţii de la... citeste mai mult