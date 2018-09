Beard Brothers – eveniment caritabil la Cluj-Napoca

Cel mai nonconformist ONG din țară, Beard Brothers, alături de fetele din The Sisterhood, organizează în acest weekend un eveniment cu scop caritabil, dedicat atât copiilor, cât și părinților.

Campania derulată de Beard Brothers are ca scop achiziționarea unei ambulanțe în valoare de 150.000 de euro pentru Serviciul SMURD clujean.

Evenimentul din acest weekend îi are în centru pe cei mici. Sub genericul „The Hope Generation”, participanții se vor distra în cadrul diferitelor ateliere de creație și, totodată, vor învăța să devină mai buni, dăruind.

