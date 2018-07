Prima competiţie de la Beach Handball ediţia a III-a a fost întrecerea amatorilor la handbal, masculin şi feminin, competiţie derulată în weekend-ul recent încheiat. În întrecerea masculină s-au înscris 11 echipe, primul loc revenind celor de la Golden Boys, iar la feminin au participat doar patru echipe, Pisicile Sălbatice adjudecîndu-şi prima poziţie. Rezultatele competiţiei de handbal amatori • Masculin: Mec-Team vs Dulăii 1-2; HC Ilussion vs Golden Boys 0-2; Unfiltered handball team vs TBA 2-0; Can-dela vs Cloud 9 2-1; Suporter băimărean vs Marvel 1-2; Manowar vs Unfiltered handball team 0-2; Can-dela vs Mec-Team... citeste mai mult