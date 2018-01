BCR reduce folosirea banilor lichizi BCR transforma 28 de sucursale in unitati cashless, adica fara numerar, care vor derula operatiuni in regim electronic, fara casierii. In urma modernizarii, reteaua BCR dispune de 41 de sucursale cashless, iar numarul acestora va creste pana la 125, in acest an.

De asemenea, BCR va deschide, in 2018, sapte sucursale noi de tip Centru de Dialog Financiar, iar alte 58 vor fi modernizate, in urma unei investitii totale de peste 50 de milioane de euro in urmatorii doi ani. In unitatile cashless, clientii pot derula operatiuni bancare curente gratie celor doua tipuri de echipamente de ultima generatie:... citeste mai mult