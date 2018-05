BCR, profit in crestere cu 15 % fata de anul trecut Grupul BCR are un profit de 42,4 milioane euro in T1/2018. Cel putin asta se arata in raportul prezentat de grupul Erste, cu rezultatele obtinute de operatiunile din Romania ale grupului BCR. Erste este principalul sau actionar.

42,4 milioane de euro a fost profitul net atribuibil Erste raportat de grupul BCR. Fata de anul trecut, rezulta o crestere de 15,2%. In 2017, s-a inregistrat un profit de 36,8 milioane euro.

Grupul BCR a inregistrat valori operationale in T1/2018 in... citeste mai mult