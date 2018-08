BCR aplica mecanismul platii defalcate a TVA Din 7 august 2018, BCR aplica mecanismul platii defalcate a Taxei pe Valoarea Adaugata. Plata defalcata a TVA se face in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 23/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care aplica acest mecanism, au obligatia sa comunice beneficiarilor contul de TVA in care urmeaza a primi contravaloarea taxei din facturile emise.

Citeste si: Raul, noul chatbot al Bancii Transilvania In cazul clientilor are au conturi curente deschise la BCR, la care se aplica mecanismul platii defalcate a TVA, facturile fiscale emise pentru... citeste mai mult