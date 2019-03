Preşedintele BCE, Mario Draghi a anunţat că instituţia şi-a drastic estimările de creştere economică pentru zona euro, în acest an, şi anul viitor, din cauza acumulării riscurilor la adresa conjuncturii.

Astfel, PIB al zonei euro ar urma să avanseze cu 1,1%, în acest an, şi cu 1,6%, anul viitor, faţă de 1,7% cât estima BCE în decembrie 2018 pentru următorii doi ani. În ce priveşte estimările pentru 2021, BCE şi-a menţinut prognoza de creştere la 1,5%.

În ce priveşte inflaţia din zona euro, BCE şi-a revizuit estimările până la 1,2%, în acest an, la 1,5%, anul viitor, şi la 1,6%, în 2021, faţă... citeste mai mult