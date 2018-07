Peste 1.500 de copii din intreaga tara s-au bucurat de tainele sportului cu mingea la cos si s-au intrecut saptamana trecută, pe terenurile special amenajate in incintele Liceului Tehnologic “Ion Banescu” si Bazei Sportive “Pescarus” din Mangalia, in cadrul Festivalului National de Babybaschet Banca Transilvania 2018.

Si chiar daca uneori vremea a fost mai zgarcita cu participantii in cateva zile, mai multe mecuri fiind amanate din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, micutii baschetbalisti cu varste de pana la 10 ani vor ramane cu multe amintiri frumoase dupa cele sase zile de intreceri, mai toate echipele reusind sa bifeze in cele din urma cate opt meciuri in grupe.

